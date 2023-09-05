Обляков — о матче с «Зенитом»: «Обидно, что не смогли победить, но мы набираем обороты»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о результате матча седьмого тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Обидно, что не смогли победить, но в каждом матче думаем только о трёх очках. Мы не имеем права думать иначе, тем более после сумасшедшей поддержки фанатов на тренировке, накануне», — написал Обляков в своём телеграм-канале.

Кроме того, 25-летний футболист отметил, что ЦСКА набирает обороты и в будущем сумеет улучшить свои результаты.

В семи турах РПЛ «армейцы» набрали 11 очков и расположились на седьмом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч ЦСКА проведёт 16 сентября против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.