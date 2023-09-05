До закрытия летнего трансферного окна в России «Спартак» рассчитывает подписать ещё одного защитника. Как сообщает турецкий Sporx, московский клуб сделал предложение по Луану Пересу из «Фенербахче». Сумма трансфера может составить в районе 3 миллионов евро.

Луан Перес переходил в «Фенербахче» летом 2022 года из «Марселя». С тех пор бразилец провёл 23 официальных матча, в которых записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

После семи туров чемпионата России «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице. Команда Гильермо Абаскаля смогла набрать десять очков.