Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о старте сезона лидера чемпионата «Краснодара».

- Как вы оцениваете старт сезона «Краснодара?

- Его лидерство для меня неожиданность. Пришел новый тренер, у «быков» нет сверхпокупок. Поэтому если сравнивать с теми клубами, которые ставили задачу - первое место, «Краснодар» по всем позициям уступает: и по финансовым, и по подбору футболистов. Но раз южане идут на первом месте, значит, Ивич нашел какой-то оптимальный вариант игры, поставил игру команде. Ребята знают, что делать на поле, и выполняют каждый свою работу. Видна работа тренерского штаба, что они используют по максимуму те ресурсы, которые у них есть.

- То есть вы не считаете, что «Краснодар» готов к борьбе за чемпионство?

- Смотря, как его хватит на большой дистанции. Если Кордоба или Сперцян получат травму, их сложно будет заменить, потому что это ключевые футболисты, на которых строится игра. А так в обороне у «быков» все выстроено. Не вижу, что у них будут большие срывы.

- Два пропущенных гола в семи матчах - залог успеха «Краснодара»?

- Конечно. Ивич пляшет от обороны. Команда мало пропускает, затем идет игры организация в центре поля и завершение. Так что это правильно выстроенная тактика Ивича. Пока все получается. Но я думаю, что соперники, «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», должны прибавить. Пока у всех есть какие-то проблемы. Когда они их решат, то по своему потенциалу они сильнее «Краснодара».

- Что больше всего нравится в игре «быков»?

- Они играют в интересный футбол, и на них ходит полный стадион болельщиков. Они сами получают удовольствие от своей игры.

- Если зимой Сперцян уедет в Европу, для «Краснодара» это будет колоссальная потеря?

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- Конечно. Сейчас у южан есть хорошие футболисты атаки, и Сперцян – связующее звено. Он исполняет все стандарты, владеет пасом, ударом. Если он уедет – это будет большая потеря.

Елена Григорьевская