Вендел хочет попасть из «Зенита» в сборную Бразилии

Ведущий полузащитник петербурского «Зенита» Вендел заявил о намерении пробиться в национальную команду Бразилии, чтобы принять участие в чемпионате мира – 2026.

«Я намерен продолжать позывать яркую игру, чтобы попасть на радар тренерского штаба сборной Бразилии. Хочу играть за национальную команду в следующем отборочном турнире чемпионата мира», - передает слова хавбека журналист Фабио Алейшо в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что Вендел не играл за взрослую сборную Бразилии.

Следующий чемпионат мира состоится в 2026 году. Местом проведения мундиаля утверждены США, Канада и Мексика.