Стоит ли ждать новичков в РПЛ до закрытия трансферного окна

До закрытия трансферного окна в России остается меньше двух недель, но ряд клубов ещё хотят успеть усилить состав. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отмечает, за какими отечественными командами надо следить в ближайшие дни.

«Зенит» и новый топ-трансфер

В ближайшие дни мы ждём информацию из Санкт-Петербурга. «Зенит» близок к согласованию сенсационного трансфера», – анонсировал грядущий переход Александр Медведев. Судя по всему, бессменный чемпион страны в ближайшее время реинвестирует в новую звезду деньги, вырученные с продажи Малкома в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предпринимает попытки подписать Уго Экитике из «ПСЖ», и якобы французский клуб уже ответил отказом на предложение в 40 миллионов евро. Тем не менее сбрасывать со счетов форварда не стоит. В любом случае «Зенит» планирует вновь обзавестись игроком, который делает разницу. Остается лишь подождать, кого питерцы купят на роль новой главной звезды команды и, возможно, всего чемпионата.

Форвард в «Спартак»

«Спартак» летом искал нападающего, но этот процесс осложнялся тем, что в заявке команды были заняты все места для невоспитанников команды. Однако в последний день трансферного окна в Европе «красно-белые» сумели пристроить Кейта Бальде и Шамара Николсона, освободив одну вакансию. При этом очевидно, что Александру Соболеву нужна подмена.

Кто станет новым форвардом «Спартака», пока неясно. В прессе назывались Альфредо Морелос, который ранее выступал за шотландский «Рейнджерс», Антонио Санабрия из «Торино», а теперь появился вариант и с Фратсди Пьеро из «Маккаби» из Хайфы. В общем также остаётся лишь ждать, кто отправится в Москву.

ЦСКА и левый защитник

«Армейцы» в свою очередь стараются успеть закрыть проблему на левом фланге обороны. ЦСКА хотел подписать Капишабу из «РБ Брагантино», но центральный офис «Ред Булл» не разрешил бразильцам заключить сделку с российским клубом из-за текущей ситуации.

Однако «красно-синие» уже нашли замену. Сообщается, что теперь главный претендент на переезд в Москву – латераль «Каза Пии» Леонардо Лелу. Португальские клубы без проблем продают футболистов в Россию, так что здесь сложностей быть не должно. Правда, вопрос, получится ли быстро оформить сделку и провернуть оплату в Европу. И захочет ли сам бывший защитник молодёжной сборной Португалии ехать в Россию? Хотя пример Тавареша, который зимой переехал в «Спартак», должен настраивать на позитивный лад.

Атакующий полузащитник в «Крылья Советов»

Самарский клуб усиленно ищет нового атакующего полузащитника. Ранее сообщалось, что близок к трансферу в «Крылья Советов» Сантьяго Толоса, но тот в итоге остался в Аргентине и выбрал «Индепендьенте». Теперь самарцы ищут другого футболиста на эту роль. Варианты у волжан есть, главное – успеть договориться.

Хочется верить, что «Крылья Советов» смогут найти нового Бенхамина Гарре с точки зрения уровня. К тому же молодого футболиста можно будет раскрутить и продать, а, судя по всему, именно такую политику в последние годы избрали в Самаре. В общем, готовимся увидеть в Самаре новую звёздочку.

Роман Андреев