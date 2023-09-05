Яровинский хочет вернуться в ЦСКА

Футбольный функционер Олег Яровинский вел переговоры с представителями ЦСКА о возвращении в московский клуб.

Согласно информации журналистов «Спорт-Экспресса», экс-спортивный директор команды провел переговоры с председателем совета директоров «армейцев» Максимом Орешкиным на предмет возобновления сотрудничества. Итог общения пока неизвестен.

Последним местом работы Яровинского был казанский «Рубин», из которого он ушел в начале текущего года. В московском ЦСКА функционер работал на посту спортивного директора с 2014 по 2017 год.