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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вендел заявил, что его всё устраивает в «Зените»

05 Сентября 2023 • 12:41 Комментировать

Один из лидеров петербургского «Зенита» Вендел высказался о нахождении в российском клубе. Бразилец подчеркнул, что его все устраивает в стане «сине-бело-голубых».

«В «Зените» мне комфортно и спокойно, ничего не изменилось. Хочу показывать на поле, как сильно уважаю эту команду, ее поклонников и клубную историю», -передает слова хавбека журналист Фабио Алейшо в своем телеграм-канале.

Вендел защищает цвета петербургской команды с 2020 года. Его контракт рассчитан до окончания сезона-2026/2027.

В текущем розыгрыше РПЛ бразилец провел пять поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Маркус Вендел
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