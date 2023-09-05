Мостовой: «Краснодар» заслуженно лидирует в чемпионате

Бывший игрок «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался о лидерстве «Краснодара» на старте сезона Премьер-лиги.

«Пока «Краснодар» очень радует своей игрой, они заслуженно идут в лидерах чемпионата. Но о чемпионстве пока рано говорить – впереди игры с «Зенитом», ЦСКА. Посмотрим, как они будут играть после паузы», – заявил экс-полузащитник сборной России в интервью «РБ Спорт».

По его словам, под руководством Владимира Ивича «быки» стали играть на результат, показывая при этом красивый футбол. Также Мостовой отметил, что в составе «Краснодара» стали полагаться на качество игроков, а не на статус воспитанника.

Напомним, что после семи туров Премьер-лиги южане находятся на первой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 17 очков.