Агент Михаэля Мартина: «Мы ждали ответа от «Рубина»

Себастьян Шульце, агент футболиста «Падерборна» Михаэля Мартина, рассказал о переговорах с казанским «Рубином».

«Мы ждали ответа от «Рубина», но так его и не получили. Оставалось мало времени, поэтому два дня назад Михаэль принял решение и перешёл в «Падерборн», — приводит слова представителя полузащитника издание Sport24.

Переговоры о трансфере немецкого хавбека «Рида» в клуб из Казани шли во время летнего трансферного окна, однако в последний день переходов Мартин присоединился к «Падерборну».