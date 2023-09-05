Петербургский «Зенит» объявил о трансфере. Как сообщается в социальных сетях клуба, ряды «сине-бело-голубых» пополнил герой мультфильма «Барбоскины» Дружок.

«Сине-бело-голубые» достигли соглашения о переходе быстрого, цепкого и дерзкого футболиста», - говорится в публикации клуба.

Дружок стал полноправным игроком «Зенита» и будет защищать честь коллектива в анимационной вселенной. Именно об этом трансфере накануне сообщил председатель правления клуба Александр Медведев.

По итогам семи туров чемпионата России «Зенит» с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице. Питерцы отстают от лидирующего «Краснодара» на три балла.