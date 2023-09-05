Дмитрий Воробьёв: «Первая победа в чемпионате придала положительных эмоций»

Форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв прокомментировал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ над «Сочи».

«Первая победа в чемпионате придала положительных эмоций. Дальше — больше! Так и нужно было сразу начинать сезон, а мы слишком долго раскачивались. Наконец-то поймали ритм игры. Сегодня полностью переиграли соперника», — заявил нападающий в интервью «Матч ТВ». По словам Воробьёва, команда улучшила дисциплину на поле и вне его, что позволило надёжно сыграть в обороне.

Напомним, что «Оренбург» выиграл матч седьмого тура Премьер-лиги со счётом 3:0, что позволило подопечным Давида Деограсии подняться на 14-е место в турнирной таблице.