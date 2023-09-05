Семак оценил результат «Зенита» по итогам семи туров РПЛ

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил выступление своей команды по итогам семи туров Российской премьер-лиги.

«Первый этап чемпионата оцениваем как нормальные, даже как хорошие результаты. Результат, который показала команда, на твёрдую четвёрку. Я ожидал, что будет хуже», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

После семи туров петербургский коллектив набрал 14 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на три балла.

В последнем поединке чемпионата России подопечные Семака в гостях поделили очки со столичным ЦСКА (1:1).