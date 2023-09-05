Семак: «Зениту» нужны один-два игрока, чтобы усилить атаку»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что клубу не помешало бы усилиться атакующими игроками до закрытия летнего трансферного окна.

«Нам не помешали бы один-два игрока, чтобы усилить атакующий потенциал. По позициям мы посмотрим, главное, чтобы уровень и качество игроков соответствовали амбициям клуба», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что в летнее трансферное окно «сине-бело-голубых» покинул лучший бомбардир команды Малком. Бразилец был продан в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

По итогам семи туров Премьер-лиги «Зенит» занимает второе место в таблице, уступая лишь «Краснодару».