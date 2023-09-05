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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сафонов назвал факторы успеха «Краснодара» в нынешнем сезоне

05 Сентября 2023 • 12:06 Комментировать

Страж ворот «Крснодара» Матвей Сафонов высказался касательно выступления своей команды в нынешнем сезоне чемпионата России. После семи туров «быки» лидируют в турнирной таблице с 17 баллами.

«Тренер нашел подход, который подходит именно нам. Это подбор игроков, возможно, совокупность факторов, плюс, мы уделяем внимание мелочам. Из-за этого такая ситуация и складывается», - передает слова голкипера «Спорт-Экспресс».

В следующем туре Российской премьер-лиги «Краснодар» на выезде встретится с грозненским «Ахматом». Матч состоится в субботу, 16 сентября, и начнется в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Матвей Сафонов
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