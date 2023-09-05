Сафонов назвал факторы успеха «Краснодара» в нынешнем сезоне

Страж ворот «Крснодара» Матвей Сафонов высказался касательно выступления своей команды в нынешнем сезоне чемпионата России. После семи туров «быки» лидируют в турнирной таблице с 17 баллами.

«Тренер нашел подход, который подходит именно нам. Это подбор игроков, возможно, совокупность факторов, плюс, мы уделяем внимание мелочам. Из-за этого такая ситуация и складывается», - передает слова голкипера «Спорт-Экспресс».

В следующем туре Российской премьер-лиги «Краснодар» на выезде встретится с грозненским «Ахматом». Матч состоится в субботу, 16 сентября, и начнется в 16:30 по московскому времени.