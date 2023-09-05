Семак: «У «Сепахана» силовой и агрессивный стиль футбола»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии товарищеского матча против «Сепахана» поделился мнением об иранской команде.

«У «Сепахана» силовой и агрессивный стиль футбола, давление, прессинг. В этом футболе можно понять, насколько техническое оснащение, подготовка достаточны, чтобы работать в таком режиме, при таком давлении и интенсивности», — цитирует Семака «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Сепахан» состоится 7 сентября. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Напомним, что после семи туров РПЛ «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 14 набранных очков. Матчи чемпионата России возобновятся 15 сентября.