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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: «У «Сепахана» силовой и агрессивный стиль футбола»

05 Сентября 2023 • 11:59 Комментировать
Зенит
...
Сепахан
07.09 19:30

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии товарищеского матча против «Сепахана» поделился мнением об иранской команде.

«У «Сепахана» силовой и агрессивный стиль футбола, давление, прессинг. В этом футболе можно понять, насколько техническое оснащение, подготовка достаточны, чтобы работать в таком режиме, при таком давлении и интенсивности», — цитирует Семака «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Сепахан» состоится 7 сентября. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Напомним, что после семи туров РПЛ «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 14 набранных очков. Матчи чемпионата России возобновятся 15 сентября.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Сепахан
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ЗЕНИТ СЕПАХАН
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