Игрок «Зенита» Чистяков рассказал о процессе восстановления

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков поведал о восстановлении после повреждения.

«Чувствую себя хорошо, но есть болевые ощущения. Мы приняли решение, что буду набирать через тренировки. Как буду готов, так и стану принимать участие в играх», - цитирует 29-летнего футболиста «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Чистяков провел два поединка без результативных действий.

Подопечные Сергея Семака в последнем матче расписали ничью со столичным ЦСКА (1:1). По итогам семи туров «сине-бело-голубые» с 14 баллами занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.