Агент: «Тормена способен стать лучшим защитником в РПЛ»

Рафаэль Норманд, агент новичка «Краснодара» Витора Тормены, выразил мнение, что 27-летний футболист способен стать лучшим защитником в РПЛ.

«В игре против «Спартака» Тормена показал свой класс и уровень. Он здорово сыграл. Я думаю, он способен стать лучшим защитником в РПЛ», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Тормена перешёл в «Краснодар» в августе нынешнего года из «Браги» за 3 миллиона евро. В составе «быков» защитник успел провести две игры, не отметившись в них результативными действиями.

После семи туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 17 очков. Своих ближайших преследователей «быки» опережают на три балла.