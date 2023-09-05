Круговой: «Я уверен, что «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне»

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой оценил перспективы «сине-бело-голубых» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Краснодар» уходит в небольшой отрыв. Скоро у нас будет с ними очная встреча, в которой мы обязательно одержим победу. Я уверен, что «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне!» - приводит слова футболиста «Чемпионат».

В рамках седьмого тура чемпионата России «Зенит» на выезде расписал мировую с московским ЦСКА (1:1). После этой встречи команда Сергея Семака занимает второе место в таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла.