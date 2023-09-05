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Борис Игнатьев: «Потуги Абаскаля выглядят странно» эксклюзив

05 Сентября 2023 • 11:15 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» оценил состояние московского «Спартака».

«Спартаку» сложно претендовать на чемпионство, потому что команда во многом проигрывает сама себе. Все потуги Абаскаля выглядят странно. Так, как он себя ведёт, ведут себя тренеры юношеских команд. Что наталкивает меня на эту мысль? Он даёт играть всем. Тренеры обычно не меняют победный состав, он же это делает. У команды есть потенциал, но он странно его использует», - сказал Игнатьев.

В последнем матче «Спартак» потерпел поражение от «Краснодара» со счетом 0:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Борис Игнатьев Гильермо Абаскаль
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