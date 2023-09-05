Газзаев дал оценку выступлению «Краснодара»

Известный российский специалист Валерий Газзаев прокомментировал выступление «Краснодара» на старте нового сезона Российской премьер-лиги.

«Команда пропустила всего два мяча за семь туров. Чемпионом становится не тот, кто больше всех забил, а тот, кто меньше всех пропустил. Пока «Краснодар» идет по правильному графику», - приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

В последнем матче краснодарская команда одержала домашнюю победу над столичным «Спартаком» со счетом 2:0. После семи туров «быки» лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая идущий вторым «Зенит» на три очка.