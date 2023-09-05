Газзаев отреагировал на слухи об отставке Абаскаля

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на информацию о возможном увольнении испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

«Что касается слухов об отставке. Значит, на то есть основания. Но мне некорректно озвучивать свое мнение. Решение принимает руководство клуба. Оно и несет ответственность», - сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

В последнем матче спартаковцы потерпели поражение, уступив на выезде «Краснодару» со счетом 0:2. «Красно-белые» с десятью очками занимают лишь девятое место в турнирной таблице, отставая от лидера на семь баллов.