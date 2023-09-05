Газзаев: «Кержаков допустил чудовищную ошибку в матче с ЦСКА»

В рамках седьмого тура чемпионата России петербургский «Зенит» на выезде встречался с московским ЦСКА. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Бывший главный тренер «армейцев» Валерий Газзаев подверг критике вратаря «сине-бело-голубых» Михаила Кержакова за игру в прошедшей встрече и похвалил защитника Марио Фернандеса.

«Кержаков едва ли может занести себе этот матч в актив. Чудовищная ошибка в дебюте игры. У «Зенита» выделялся Марио Фернандес. Был активен, нацелен на ворота», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

По итогам семи туров «Зенит» занимает второе место в Премьер-лиге, а ЦСКА – седьмое.