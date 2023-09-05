Газзаев высказался о результативности Заболотного

Экс-главный тренер столичного ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о результативности центрфорварда «армейцев» Антона Заболотного в нынешнем сезоне.

«Результативность Заболотного? Отвечу так. Главное - не спугнуть фарт. Пусть все идет, как идет», - сказал специалист в интервью корреспонденту «Спорт-Экспресса».

В недавнем матче чемпионата России против петербургского «Зенита» Заболотный отметился голом. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги 32-летний нападающий провел семь поединков. Антон записал на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу.