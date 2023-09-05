Газзаев оценил игру Акинфеева против «Зенита»

Экс-рулевой московского ЦСКА Валерий Газзаев отметил игру голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева в матче седьмого тура Премьер-лиги против петербургского «Зенита». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Хочется отметить блестящую игру Акинфеева. У меня вообще складывается такое впечатление, что с годами Игорь не стареет, а молодеет. Два потрясающих спасения в первом тайме!», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 37-летний голкипер провел четыре матча и пропустил шесть мячей. По итогам семи туров «армейская» команда набрала 11 баллов и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Чемпионат России ушел на небольшой перерыв из-за матчей сборной страны.