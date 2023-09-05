Газзаев рассказал, что нужно ЦСКА для конкуренции с «Зенитом»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал результат поединка седьмого тура чемпионата России между «армейцами» и петербургским «Зенитом». Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Результат закономерен, счет по игре. ЦСКА оказал достойное сопротивление. «Армейцам» нужно усилить две-три позиции. Тогда они смогут побороться с питерцами на дистанции», - приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

После семи туров чемпионата России «Зенит» набрал 14 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. ЦСКА с 11 очками располагается на седьмой позиции.