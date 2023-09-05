Эракович объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Спартак»

Новичок петербургского «Зенита» Страхинья Эракович рассказал, почему принял решение перейти в стан «сине-бело-голубых», а не в столичный «Спартак».

«Я выбрал «Зенит» по своим причинам. Это было моим решением, хотя получал предложение и от «Спартака». Журналисты врут, когда говорят, что «Зенит» просто предложил больше денег», - приводятся слова сербского футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».

О трансфере Страхиньи в петербургский клуб было объявлено в конце августа. С игроком подписан четырехлетний трудовой договор, предусматривающий опцию пролонгации на один сезон.