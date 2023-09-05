РФС должен был заниматься допуском Келлвена к выступлениям за ЦСКА

Вопросом допуска новичка ЦСКА Дугласа Келлвена к играм за клуб должен был заниматься Российский футбольный союз. Об этом свидетельствует информация, прописанная в пункте 3 статьи 3 регламента проведения чемпионата России.

Вопросами документации и заключением договоров с футболистами занимается именно РФС. РПЛ, в свою очередь, получает от клубов уже готовую заявку. Лига не имеет права допускать или не допускать футболистов к выступлениям за команды.

Ранее сообщалось, что Келлвен, вероятно, нарушил миграционное законодательство РФ. По правилам иностранец должен получить рабочую визу и разрешение на работу, а оформить эти документы за два дня практически невозможно.

Напомним, 22-летний Келлвен перешёл в ЦСКА 1 сентября из «Атлетико Паранаэнсе». В составе «армейцев» бразильский защитник успел провести один матч, не сумев отметиться в нём результативными действиями.