Ловчев высказался о праздновании Фернандеса в матче с ЦСКА

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о праздновании защитника «Зенита» Марио Фернандеса гола в недавнем матче против столичного ЦСКА (1:1).

«Отличный матч провёл Фернандес, у меня нет вопросов к нему, когда парень побежал радоваться. Он не виноват в том, что не оказался в ЦСКА. Это современный мир, никто уже в мораль не играет», - написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Напомним, что Фернандес являлся игроком ЦСКА на протяжении десяти лет. Летом этого года защитник присоединился к «Зениту», подписав трудовое соглашение до завершения нынешнего сезона.