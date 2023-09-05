Нагорных: «Мы будем абсолютно конструктивно взаимодействовать по Миранчуку и Жемалетдинову, не торопитесь»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о возможном продлении контрактов с полузащитниками команды Антоном Миранчуком и Рифатом Жемалетдиновым. Напомним, что соглашения обоих футболистов с московским клубом рассчитаны до лета 2024 года.

По словам Нагорных, «Локомотив» находится в постоянном контакте с агентом игроков Вадимом Шпинёвым.

«Думаю, мы будем абсолютно конструктивно взаимодействовать по Миранчуку, Жемалетдинову и другим игрокам, которых представляет агент. Не торопитесь», — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 27-летний Миранчук провёл за «Локомотив» девять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. На счету 26-летнего Жемалетдинова одна голевая передача в пяти встречах.