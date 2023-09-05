Мостовой — про Изидора: «Прежде чем целовать эмблемы и кричать о любви, подумайте, что жизнь часто меняется»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора.

Ранее сообщалось, что 23-летний француз самовольно покинул Россию и отказывается возвращаться в московский клуб. Мостовой отметил, что это уже не первый подобный случай.

«Удивительно, что Изидор так долго находился в России. «Локомотиву» ничего не остаётся кроме как принять это или судиться. Прежде чем целовать эмблемы и кричать о любви, подумайте, что жизнь часто меняется», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, Изидор перешёл в «Локомотив» в январе 2022 года из «Монако». В составе «железнодорожников» француз провёл в общей сложности 42 матча, в которых забил 19 голов и отдал семь результативных передач.