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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шипицин: «Неудивительно, что «Краснодар» на первом месте» эксклюзив

05 Сентября 2023 • 09:41 Комментировать

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о победе «быков» над московским «Спартаком» в седьмом туре (2:0) и в целом о старте сезона в РПЛ.

- В матче «Краснодар» – «Спартак» были неплохие скорости, моменты у тех и у других. Просто «Краснодар» использовал свои шансы, а «Спартаку» чуть-чуть не повезло. Игра «Краснодара» мне понравилась, хороший матч получился. Дистанция в семь туров, в принципе, не такая большая. То, что «Краснодар» на первом месте, неудивительно, учитывая игру, которую он показывает.

Удивляет, что «Крылья Советов» идут на третьем месте, хотя на них никто не рассчитывал. «Урал» тоже удивил, но у него некий спад случился. Перерыв на сборные, я думаю, пойдёт «Уралу» на пользу, Ганчаренко должен встряхнуть команду. У Ярошика не получилось в «Оренбурге», но сейчас пришёл ещё новый тренер. Посмотрим, как будет, один матч они уже выиграли. В «Динамо» Личка наладил игру, команда стала показывать неплохой футбол. А так, большие выводы делать по-прежнему рано.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Чемпионат России Евгений Шипицин РПЛ
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