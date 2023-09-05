Ловчев: «Уже сейчас могу сказать, что «Зенит» станет чемпионом»

Экс-игрок сборной СССР и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что петербургский «Зенит» в очередной раз станет чемпионом Российской премьер-лиги.

«Сейчас уже могу сказать, что «Зенит» станет чемпионом. У команды сильнейший в лиге состав, сильнейший запас. Команда создает моменты в атаке, что рано или поздно выливается в голы», - приводятся слова Ловчева в его социальных сетях.

В последнем матче «Зенит» поделил очки с ЦСКА, завершив встречу со счетом 1:1. По итогам семи туров питерцы занимают второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла.