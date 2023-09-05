Орлов оценил игру полузащитника «Зенита» Мостового

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру полузащитник петербургского «Зенита» Андрея Мостового в нынешнем сезоне.

«Немного Мостовой не вписывается. Но начало сезона получилось для Андрея скомканным. Простудился. Потом травма. Не набрал кондиций. Как-то ему не везет», - приводит слова Геннадия «Спорт-Экспресс».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Мостовой провел четыре встречи, не отметившись голевыми действиями.

По итогам семи туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице. В последнем поединке подопечные Сергея Семака сыграли вничью со столичным ЦСКА (1:1).