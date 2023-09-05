Орлов - об игре «Зенита»: «Команда Семака на ходу, всё в порядке»

Комментатор Геннадий Орлов высказался относительно выступления петербургского «Зенита» в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«Я бы точно не говорил о каком-то спаде «Зенита». Команда Семака на ходу. Бежит! С движением все в порядке», - передает слова комментатора «Спорт-Экспресс».

«Зенит» немного забуксовал в начале чемпионата, однако в последних нескольких турах улучшил свое положение. После семи сыгранных матчей подопечные Сергея Семака набрали 14 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. «Сине-бело-голубые» отстают от лидирующего «Краснодара» на три пункта.