Орлов: «Зениту» нужен ещё один нападающий»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что петербургскому «Зениту» нужно подписать нового нападающего после ухода бразильца Малкома.

«Считаю, «Зениту» еще нужен один нападающий. Малком же ушел - надо найти ему замену», приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Малком покинул петербургский клуб в летнее трансферное окно. «Сине-бело-голубые» продали бразильца саудовскому «Аль-Хилялю» за 60 миллионов евро.

За петербургский клуб нападающий выступал с 2019 года. В прошлом сезоне чемпионата России Малком стал лучшим бомбардиром, отметившись 23 забитыми мячами в 27 встречах.