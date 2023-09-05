Чистяков: «Малком – большая потеря для «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался об уходе из клуба бразильского нападающего Малкома, перебравшегося в Саудовскую Аравию.

«Малком был одним из наших ключевых игроков. Он давал результат. Это большая потеря для нас. Но горевать нет времени, смысла не вижу. Будем продолжать без Малкома», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

«Зенит» продал Малкома в саудовский «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 60 миллионов евро. С новым клубом 26-летний южноамериканец подписал долгосрочный контракт, который рассчитан до середины 2027 года.