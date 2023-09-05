Агент Изидора сообщил об интересе к игроку со стороны клубов из Сербии, Турции и Греции

Футбольный агент Гарольд Ичбиа, который представляет интересы нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны клубов из Сербии, Турции и Греции.

«Да, это правда. Но «Локомотив» все еще хочет 1,5 миллиона евро за аренду. Эти клубы не готовы столько платить», - приводятся слова агента на страницах Sport24.

Срок действующего трудового договора между Изидором и «железнодорожниками» рассчитан до середины 2026 года.

Ранее нападающий самовольно покинул России и отказался возвращаться в расположение московского клуба.