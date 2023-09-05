Балахнин назвал главную проблему «Спартака»

Экс-рулевой «Ростова» Сергей Балахнин обозначил главную проблему московского «Спартака» в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«Неудачи «Спартака» связаны с неоптимальным состоянием как отдельных футболистов, так и команды в целом. Все это воплощается в неуверенность и недобранные очки», - поведал Балахнин в интервью «Газете.ru».

В последнем матче «Спартак» на выезде потерпел поражение от «Краснодара» со счетом 0:2. После семи туров Премьер-лиги «народная команда» с десятью набранными баллами занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Гильермо Абаскаля на выезде встретятся с «Сочи».