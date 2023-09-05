Титов оценил трансфер Бабича в «Спартак»

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака» Егор Титов прокомментировал переход в стан «красно-белых» сербского защитника Срджана Бабича. Футболист перебрался в РПЛ из испанской «Альмерии».

«Надо подождать, дистанция длинная и долгая, до зимы поймём, правильный или нет выбор. Как по мне, Бабич для нашего чемпионата - это топ-футболист», - передает слова Титова «РИА Новости Спорт».

Напомним, что 27-летний защитник перебрался в «Спартак» в августе, подписав трехлетнее трудовое соглашение. За его трансфер руководство московского клуба заплатило пять миллионов евро.