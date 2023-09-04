Хоккеист Лукоянов: Я бы назначил Юрана главным тренером «Спартака»

Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов, который является болельщиком московского «Спартака», высказался об игре «красно-белых».

Форвард отметил, что назначил бы на должность главного тренера наставника футбольного клуба «Пари НН» Сергея Юрана, ведь он навёл бы порядок.

«Не понимаю, почему некоторые игроки выходят в стартовом составе. Что там делает Дуарте? С каждым днем все меньше и меньше хочется болеть», - приводит слова хоккеиста «РБ Спорт».

После семи туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице.