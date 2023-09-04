Дмитрий Андреев: «Рассчитываем на долгое сотрудничество с Деограсией»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал назначение и работу нынешнего главного тренера команды – испанца Давида Деограсии.

«Видели его работу, понимали, что это за специалист. Да, у него нет опыта в клубах РПЛ как главного тренера, но то, что он делал в академии, нас полностью устраивало. Он эту команду знает очень хорошо, видел ее возможности в прошлом сезоне и видел, какие у нее есть проблемы сейчас», - рассуждает Андреев для «Матч-Премьер».

Напомним, что испанский специалист сменил на посту наставника уральского клуба Иржи Ярошика. Чех в августе покинул команду по семейным обстоятельствам, но при нём «Оренбург» за пять туров не одержал ни одной победы в РПЛ и осел на дне турнирной таблицы.

«Рассчитываем, что работать у нас он будет долго – это был самый понятный вариант для нас», - заключил Андреев.

После прихода Деограсии оренбуржцы сразу набрали в РПЛ четыре очка, сыграв вничью с ЦСКА (1:1) и разгромив «Сочи» (3:0).