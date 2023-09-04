Наумов: «Если Дзюба не в духе или травмирован – «Локомотив» рассыпается»

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов оценил воскресный матч «железнодорожников» в РПЛ. Москвичи дома не без труда, но обыграли «Балтику» - 3:2.

«Локомотив» меня радует, с «Балтикой» первый тайм был очень хороший. Команда выбирается из ямы, это видно, но всегда есть какое-то «но», - рассуждает Наумов для «РБ Спорт».

Особняком Наумов отметил нападающего «Локо» Артёма Дзюбу. Он оформил в игре против балтийцев гол и ассист.

«И вот это «но» в данный момент — это Артём Дзюба. Игрок команды, от которого и идет вся погода. Если он не в духе, травмирован, устал, как это было во втором тайме – игра команды рассыпается», - добавляет Наумов.

На данный момент у 35-летнего форварда в активе два гола и два голевых паса. Все голевые действия он оформил в рамках РПЛ.