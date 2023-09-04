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Мостовой высказался об отказе «Аякса» подписывать Сперцяна

04 Сентября 2023 • 23:16 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался об отказе амстердамского «Аякса» покупать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Экс-игрок сборной России считает, что большую роль сейчас играют агентские действия, и он уверен, что интерес к игроку сборной Армении есть не только у «Аякса».

«Сейчас действия агентов определяют 90% успеха переходов. Думаю, что и с «Аяксом» могло быть что‑то неизвестное нам», - приводит слова Мостового RT.

Контракт 23-летнего футболиста с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Краснодар Александр Мостовой Эдуард Сперцян
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