Булыкин высказался о будущем Изидора в «Локомотиве»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о будущем нападающего столичного клуба Вильсона Изидора, который самовольно покинул расположение и отправился в Европу и отказывается возвращаться.

Экс-игрок сборной России отметил, что немотивированный игрок будет портить атмосферу в команде.

«Надо искать вариант, чтобы продать его или же говорить с игроком и искать мотивацию», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Контракт 23-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в шесть миллионов евро.