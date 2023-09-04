Агент - об интересе к Маухубу со стороны «Динамо»: «Мы выбрали другой клуб»

Агент нападающего Эль Мехди Маухуба Хасан Имуссатен высказался об информации, что в услугах его клиента заинтересован московское «Динамо».

«Динамо» заинтересовано в Маухубе? Было много интереса, но мы выбрали другой клуб», - приводит слова агента «Чемпионата».

Ранее СМИ сообщали, что марокканец может переехать в Россию.

20-летний центральный нападающий выступает за команду «Раджа» из Первой лиги Марокко. Портал Transfermarkt оценивает его в 375 тысяч евро.

В текущем сезоне он принял участие в 49 играх во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами.