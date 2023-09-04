Чанов: «Не скажу, что у нас сейчас вратарский кризис»

Экс-тренер вратарей столичного ЦСКА Вячеслав Чанов дал ответ на вопрос, почему в сборную России сейчас вызывается много голкиперов и порассуждал о том, есть ли в России вратарский кризис.

«Не скажу, что у нас сейчас вратарский кризис. Просто пока мы не можем проверить наших голкиперов на международном уровне. В командах многих по два голкипера играют — один в Кубке, другой в чемпионате. Дальше этих двух турниров нам пока двигаться некуда», - цитирует Чанова Metaratings.

Напомним, что на сентябрьский сбор Валерий Карпин вызвал шесть голкиперов – Матвея Сафонова, Станислава Агкацева, Владислава Торопа, Илью Лантратова, Илью Помазуна и Михаила Кержакова.

«У нас негде наигрывать перспективных ребят на другом уровне. Поэтому в сборную и вызывается столько вратарей», - заключил Чанов.