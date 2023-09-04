Геннадий Орлов: Судя по характеристикам, «Зенит» купит Мбаппе

Российский комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова председателя правления «Зенита» Александра Медведева, который заявил, что питерский клуб в ближайшее время совершит сенсационный трансфер.

Эксперт отметил, что команде с берегов Невы не хватает нападающих, но гадать нет смысла.

«Судя по выданным характеристикам, это Мбаппе (смеется). Но вряд ли Мбаппе сюда приедет. В Европе окно закрыто, значит, человек не из Европы», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, что Медведев отметил, что это будет игрок, который сможет сыграть практически на всех позициях.