Пирожков – о забеге Фернандеса: «Это некая разрядка для него»

Комментатор «Матч ТВ» Олег Пирожков прокомментировал скандальный забег Марио Фернандеса в концовке матча ЦСКА – «Зенит».

Напомним, бразилец после гола Дугласа Сантоса со скоростью ветра побежал праздновать взятие ворот со скамейки запасных – к угловому флажку.

«Русский язык за столько лет в России он так и не выучил, но я думаю, он в курсе, что писали про него болельщики в социальных сетях. Его рывок после гола «Зенита» — это некая разрядка после того, что он о себе догадывался или слышал», - говорит Пирожков «Матч ТВ».

Кстати, ранее стало известно, какую скорость бразилец развил в пиковый момент своего рывка.