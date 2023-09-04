Валуев - о праздновании Фернандеса: Ничего удивительного, он игрок «Зенита»

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев, который является болельщиком питерского «Зенита», высказался о праздновании Марио Фернандесом гола в ворота ЦСКА в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

Политический деятель считает, что в этом нет ничего удивительного, ведь он является игроком «Зенита», а его команда сравнивает счёт в конце матча.

«Почему Марио не должен радоваться? Его весь матч освистывали болельщики клуба, за который он провел много лет, принес трофеи. Это эмоции», - приводит слова Валуева «РБ Спорт».

Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.