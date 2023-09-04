Мостовой оценил демонстративное празднование Фернандесом гола в ворота ЦСКА

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о забеге защитника питерского «Зенита» Марио Фернандеса после гола в ворота ЦСКА, за который он выступал на протяжении десяти лет.

Экс-игрок сборной России отметил, что эта история слишком затянулась.

«Ну порадовался он голу. Мы же не знаем всех нюансов. Возможно, в ЦСКА ему сказали что-то неприятное», - приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Напомним, что встреча завершилась вничью со счётом 1:1. ЦСКА отличился на четвёртой минуте, а «Зенит» смог отыграться за несколько минут до конца основного времени.